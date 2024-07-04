Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Temmuz 2024 08:53 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 08:55
Bingöl&#039;de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bingöl'ün Solhan ilçesinde faciadan dönüldü. Devrilen yolcu otobüsünde 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Can pazarının yaşandığı olay, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda meydana geldi.

Yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kaza sonucu 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...