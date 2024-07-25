Bingöl'deki bıçaklı saldırı dehşetinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 09:39 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:59
Bingöl'de dün madde bağımlısı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı dehşetinde bilanço ağırlaştı. Saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamış, yaralılardan 2'si hayatını kaybetmişti.
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Saldırılarının ardından ağır yaralı olan 2 kişi daha bu sabaha doğru hastanede yaşamını yitirdi. Böylece saldırıda ölenlerin sayısı 4’e yükselmiş oldu.
Yaralanan 5 kişinin ise tedavilerinin devam edildiği öğrenildi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı