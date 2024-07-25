Bingöl'deki bıçaklı saldırı dehşetinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

25 Temmuz 2024 09:39 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:59

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamış, yaralılardan 2'si hayatını kaybetmişti.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Saldırılarının ardından ağır yaralı olan 2 kişi daha bu sabaha doğru hastanede yaşamını yitirdi. Böylece saldırıda ölenlerin sayısı 4’e yükselmiş oldu.

Yaralanan 5 kişinin ise tedavilerinin devam edildiği öğrenildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.