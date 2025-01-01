Binlerce İstanbullu sahillere akın etti! Boğaz'da havai fişekli yeni yıl coşkusu

01 Ocak 2025 01:16 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 01:25

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin sahil kısımlarında düzenlenen kutlamalarla girdi. İstanbul Boğazı'ndaki havai fişekli yeni yıl kutlamaları birçok noktadan görüntülendi.

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Türkiye'nin 2025​ yılına girmesiyle yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul​ Boğazı renkli görüntülere sahne oldu. 2025’e girildiği ilk dakikalarda İstanbul Boğazı havai fişek​ gösterileri ile görsel şölen oluşturdu.

Havai fişek gösterilerine İstanbulluları büyük ilgi gösterirken, o anlar Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.

Ortaköy'de toplanan vatandaşlar da yeni yılı Boğaz​ manzarası eşliğinde karşıladı. Havai fişek gösterilerinin olduğu dakikalarda yüzlerce kişi telefonla o anları kaydetti.