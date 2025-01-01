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Binlerce İstanbullu sahillere akın etti! Boğaz'da havai fişekli yeni yıl coşkusu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ocak 2025 01:16 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 01:25

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin sahil kısımlarında düzenlenen kutlamalarla girdi. İstanbul Boğazı'ndaki havai fişekli yeni yıl kutlamaları birçok noktadan görüntülendi.

Türkiye'nin 2025​ yılına girmesiyle yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul​ Boğazı renkli görüntülere sahne oldu. 2025’e girildiği ilk dakikalarda İstanbul Boğazı havai fişek​ gösterileri ile görsel şölen oluşturdu.

Binlerce İstanbullu sahillere akın etti! Boğaz'da havai fişekli yeni yıl coşkusu - 1. Resim

Havai fişek gösterilerine İstanbulluları büyük ilgi gösterirken, o anlar Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.

Binlerce İstanbullu sahillere akın etti! Boğaz'da havai fişekli yeni yıl coşkusu - 2. Resim

Ortaköy'de toplanan vatandaşlar da yeni yılı Boğaz​ manzarası eşliğinde karşıladı. Havai fişek gösterilerinin olduğu dakikalarda yüzlerce kişi telefonla o anları kaydetti.

Binlerce İstanbullu sahillere akın etti! Boğaz'da havai fişekli yeni yıl coşkusu - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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