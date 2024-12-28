Bir aileyi 100 gramıyla doyurabilir! Bamyanın kilosu 2 bin 500 lirayı buluyor

28 Aralık 2024 10:12 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:17

Türkiye'de yaygın olarak Akdeniz bölgesinde yetiştirilen bamya, kilogram fiyatı 2 bin 500 lirayla dikkat çekiyor. Vitamin bakımından zengin olan bamyanın 100 gramından bir ailenin doyabileceği belirtiliyor.

Zengin vitamin deposuna sahip bamya daha çok Akdeniz​ bölgesinde yetişiriliyor. İnce işçiliğinden dolayı kilogram fiyatı​ 2 bin 500 liradan alıcı buluyor. Kadınlar​ tarafından İlkbahar aylarında sabah güneş doğmadan günün erken saatlerinde, çiçek haliyle tek tek toplanarak ince bir işçilikle ipe diziliyor.

Bamyanın 100 gramı ile 4 kişilik aileye yemek yapılabiliyor. İç Anadolu'nun birçok ilinde ise düğünlerde düğün yemeği yapılarak misafirlere ikram edilen kurutulmuş çiçek bamya, insanlar tarafından sevilerek tüketiliyor. Faydaları saymakla bitmeyen bamya, birçok hastalığın da ilacı olarak biliniyor. Bamya, günümüzde de diz kapağındaki sıvı azalması, eklem rahatsızlıkları, kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor.

BİR AİLE 100 GRAMINDAN DOYABİLİR

Hal esnaflarından Hakan Özfidancı, ''Sabah güneş doğmadan, kadınlar tarafından toplanan bamya, çiçek haliyle toplanır. Bamyanın tek tek ipe dizilmesi maliyetini yükseltiyor. Yazın taze satılan bamya kuru bamya ile eşdeğer değildir. Bu bamyanın 100 gramından 4 kişilik bir aileye yemek yapılabilir. İlk bakışta pahalı gözükse de aslında bamya pahalı bir yemek değildir. Eskiden atalarımız da tükettiği bir yemektir, Konya, Kayseri gibi illerimizde düğün yemeği olarak da tüketiliyor. Bamyanın kilogram fiyatı şu anda 2 bin 500 lira'' diye konuştu.

Özfidancı “Fiyatı ilk bakışta pahalı gibi gözükse de yemekleri yapıldığı zaman çok ekonomik ve bereketli bir bitki. 100 gramı 250 lira, ancak bu 100 gramdan dört kişili bir aileye yemek yapılabiliyor. Eskiden atalarımız, dedelerimiz bamyayı ilaç olarak kullanırlarmış. Günümüzde de bazı aileler halen şifa niyetine ilaç olarak kullanmaya devam ediyor. Diz kapağındaki sıvı azalması, eklem rahatsızlıkları, kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik için alıp şifa niyetine tüketen müşterilerim var” dedi.