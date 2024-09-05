Bir anda başladı, her yer beyaza büründü! Eylülde şaşırtan görüntü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Eylül 2024 10:55 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:55
Ardahan’ın Göle ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Eylül ayında her yeri bembeyaz gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeniköy köyünde eylül ayının ilk günlerinde vatandaşlar şaşkına çeviren bir manzara ile karşı karşıya kaldı.
KAR MANZARASINI ARATMADI
Bölgede sabahın erken saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı, eylül ayının başında nadir görülen bir tablo oluşturdu. Kar manzarasını aratmayan dolu yağışı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
HER YER BEMBEYAZ OLDU
Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan köylüler de zor anlar yaşadı. Köyde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı