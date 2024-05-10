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Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 00:21 - Güncelleme : 10 May 2024 00:22

Kütahya'nın Ortaca köyünde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunan Ortaca köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü.

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kalınlığı 5 santimetreyi buldu - 1. Resim

"DOLUNUN KALINLIĞI 5 SANTİMETREYİ BULDU"

Ortaca köyünde sağanak yağışın ardından etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sonrası her tarafın beyaza büründüğünü söyleyen Köy Muhtarı Sinan Yavuz, ”Yağan dolunun kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Doludan meyve ağaçları, sebze bahçeleri, yonca ve fasulye ekili alanlar zarar gördü” dedi.

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kalınlığı 5 santimetreyi buldu - 2. Resim

Bu arada Domaniç-Tavşanlı karayolunda şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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