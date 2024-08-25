Bir anda geldi şezlongları bile uçurdu: Tatilciler nereye kaçacağını şaşırdı

25 Ağustos 2024 22:23 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 23:16

Antalya Kemer'de yağıştan sonra fırtına çıktı. O sırada plajda güneşlenen tatilciler uçuşan şezlong ve şemsiyelerin arasında nereye kaçacaklarını şaşırdı. Şezlong, şemsiyeler ve tenteler uçuştu.

Tatilciler fırtınada otele kaçışmaya başladı. Otel çalışanları, sürüklenen şezlongları yüzerek kıyıya çıkardı. Fırtına nedeniyle bazı otellerin plajlarında hasar oluştu.

YAŞANAN PANİK KAMERADA

Deniz Caddesi'ndeki bir otelin güvenlik kamerasına yaşanan panik yansıdı. Aniden bastıran yağış ve fırtınayla denizde dalga oluşması, fırtına nedeniyle otelin iskelesindeki şezlongların denize savrulması, ağaçların sallanması, kopan parçaların uçuşması ve sahildeki tatilcilerin otele koşması yer alıyor.