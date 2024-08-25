Bir anda geldi şezlongları bile uçurdu: Tatilciler nereye kaçacağını şaşırdı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Ağustos 2024 22:23 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 23:16
Kemer'de tatilciler bir anda çıkan fırtına sebebiyle korku dolu anlar yaşadılar. Kuvvetlice esen rüzgar şemsiyeleri ve şezlongları denize uçurdu. Tatilcilerin panik anları kameraya yansıdı.
Antalya Kemer'de yağıştan sonra fırtına çıktı. O sırada plajda güneşlenen tatilciler uçuşan şezlong ve şemsiyelerin arasında nereye kaçacaklarını şaşırdı. Şezlong, şemsiyeler ve tenteler uçuştu.
Tatilciler fırtınada otele kaçışmaya başladı. Otel çalışanları, sürüklenen şezlongları yüzerek kıyıya çıkardı. Fırtına nedeniyle bazı otellerin plajlarında hasar oluştu.
YAŞANAN PANİK KAMERADA
Deniz Caddesi'ndeki bir otelin güvenlik kamerasına yaşanan panik yansıdı. Aniden bastıran yağış ve fırtınayla denizde dalga oluşması, fırtına nedeniyle otelin iskelesindeki şezlongların denize savrulması, ağaçların sallanması, kopan parçaların uçuşması ve sahildeki tatilcilerin otele koşması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı