Bir anda silah sesleri duyuldu! Başından vurulmuş halde bulundu
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 17:08 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:11
Muğla'da avukatlık yapan Hüseyin Belkırat, ofisinin bulunduğu binanın merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde avukatlık yapan Hüseyin Belkırat'ın ofisinin bulunduğu binada, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Belkırat'ı merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Belkırat ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan avukat Belkırat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı