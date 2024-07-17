Bir anda yere yığıldı, kimse ne olduğunu anlamadı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 18:15 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 18:17
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi refüjde yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğimi tespit etti.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı bölgesinde üzücü bir olay yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Sefer Özdemir, aniden refüjdeki ağacın altına yığıldı. Bir süre hareketsiz kalan Sefer Özdemir'i gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Sefer Özdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Özdemir'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na götürüldü.
Kaynak: tgrthaber.com