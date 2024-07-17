Bir anda yere yığıldı, kimse ne olduğunu anlamadı! 

17 Temmuz 2024 18:15 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 18:17

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı bölgesinde üzücü bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Sefer Özdemir, aniden refüjdeki ağacın altına yığıldı. Bir süre hareketsiz kalan Sefer Özdemir'i gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Sefer Özdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Özdemir'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na götürüldü.