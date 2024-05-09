Bir annenin dehşet anları: Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövüldü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 15:52 - Güncelleme : 09 May 2024 16:20
İstanbul Pendik’te bir kadın, tartıştığı adam tarafından tekme tokat darbedildi. Saldırgan, yere düşürdüğü kadının saçlarında tutup sürükledi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik’te kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, bir erkek şahıs ile sözlü tartışma yaşadı. Kadının omzundan ittirmesi üzerine öfkelenen erkek şahıs, kadına yumruk attı, ardından saçından tutup yere düşürdü.
VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU
Yere düşen kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp eden şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, saldırgan şahsın elinden kurtuldu. Kadının sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı