Bir annenin yürek yakan çığlığı: 7 çocuğundan 4'ü ALS hastası

12 May 2024 11:39 - Güncelleme : 12 May 2024 11:39

Şırnak'ta oturan Delila (51) ve Ağit (59) Acer çiftinin 7 çocuğundan Elif (16), Ersin (18), Viyan (23) ve Vahide Acer'e (33), ALS teşhisi kondu. 4 çocuk, teşhisin konulmasından sonra her geçen gün tüm vücut fonksiyonlarını kaybetmeye başladı.

Çocuklarının sağlıklarına kavuşması için tüm imkanlarını seferber eden çift birçok ilde temaslar kurdu Çocukları için son olarak Ankara'ya da giden Acer ailesi umduklarını bulamayınca, son çare olarak da 4 yıl önce Antalya'ya taşındı.

TEDAVİNİN EVDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORLAR

ALS hastalığı teşhisi konulan çocuklara engelli maaşı da bağlandı. Çocuklarının hepsini fizik tedaviye götürmenin çok zor olduğunu ifade eden anne Delila Acer, bu tedavinin evde gerçekleşmesinin kendilerine çok büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

8 YILDIR 'ANNE' KELİMESİNİ DUYAMIYOR...

Çocuklarının gün gittikçe durumlarının ağırlaştığını aktaran Acer, “Hayatımı çocuklarıma adadım. Önceden ‘anne’ diyorlardı. 8 yıldır ‘anne’ sözünü duyamadım. Bunu demelerini, yürümelerini çok istiyorum. Anne demelerini, yürümelerini ve iyileşmelerini istiyorum. Bayram oluyor ağlıyorum, düğün oluyor ağlıyorum, çocuklar okula gidiyor ağlıyorum. Çünkü onları öyle hayal ediyorum” dedi ve gözyaşlarını tutamadı.