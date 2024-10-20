Bir ay içerisinde aynı okula iki kez araç daldı: Kameraya yansıdı

20 Ekim 2024 19:01 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 19:19

İzmir'de aynı okula bir ay içerisinde iki kez el freni çekilmeyen otomobil daldı. Bahçeye giren araç sebebiyle çocuklar ve veliler son anda kurtuldu. Kaza anı kameraya yansıdı.

Aracını o halde görünce hemen kamera kayıtlarını izledi! Hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşmış

Aracını o halde görünce hemen kamera kayıtlarını izledi! Hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşmış

İzmir​'in Narlıdere​ ilçesinde bir ay içerisinde iki defa otomobilin bahçeye daldığı kaza yaşandı. Sürücüsünün el frenini çekmediği araç bahçeye daldı, 2 çocuk​ ile 2 velinin son anda kurtulduğu an kameraya yansıdı.

Cuma günü saat 17.30 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesinde kaza yaşandı. Özel okulun önünde seyreden araçtaki sürücü el frenini çekmeyi unutunca bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Öğretmenin kazayı fark ederek uyarmasıyla çocuklar ve velileri kaçabildi.

OLAY ANI KAMERADA

Dehşet anları kameraya yansıdı. Panik içinde gelen öğretmenin uyarısıyla kaçışmaları kaydedildi.

20 GÜN ÖNCE AYNI ŞEKİLDE YİNE KAZA OLDU

Geçtiğimiz 1 Ekim tarihinde ise S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş ve bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40) yaralanmıştı. Otomobil ise okul bahçesinden ekipler tarafından çıkarılmış, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti. Kırılan bahçe kapısı ve duvar ise görevliler tarafından onarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı.