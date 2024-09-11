Bir bardak su için korkunç cinayet kamerada! Sopalarla vahşice dövüp öldürdüler

11 Eylül 2024 08:08 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 08:18

Kahramanmaraş’ta susayan bir kişi, fabrika çalışanlarından 2. bardak suyu istediği için çıkan tartışma sonucu sopalarla dövülerek canice öldürüldü. Olaya ait olduğu iddia edilen kamera görüntüleri büyük infiale neden oldu.

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan kavga, korkunç bir cinayetle noktalandı. İddiaya göre 29 yaşındaki Mesut Kazancı bir fabrikanın çalışanlarıyla yaşadığı tartışmanın ardından çıkan kavgada sopalarla dövülerek öldürüldü. Kazancı'nın dövülme anları ise kameralara yansıdı.

MESUT KAZANCI BİR BARDAK SU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Gelen bilgilere göre olay Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 6 Eylül'de gerçekleşti. Mesut Kazancı isimli şahıs bir fabrikanın çalışanlarından bir bardak su istedi. İlk bardağı içtikten sonra ikinciyi de isteyen Kazancı ile çalışanlar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavga sırasında taraflardan Mesut Kazancı aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı.

3 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kazancı, 3 gün boyunca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A.I, (37) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Diğer yandan kavga anına ilişkin bir görüntü sosyal medyada büyük yankı buldu. Görüntülerde yerde yatan ve Mesut Kazancı olduğu iddia edilen bir şahsa iki şahsın elindeki sopayla sert darbeler vurduğu görülüyor. Bu sırada kendisini elindeki bir halatla koramaya çalışan şahsın çığlıklar attığı ancak sopalı saldırganların çevredekilerin uyarılarını dikkate almadan ölümcül darbeler vurmaya devam ettiği görüntülerie yansıyor. Kamera kaydnın son kısmında ise Kazancı olduğu iddia edilen şahsın yerde hareketsiz yattığı, buna rağmen şahıslardan biri tarafından sopayla darbedilmeye devam ettiği görülüyor.