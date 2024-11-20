Bir Çiftlik Bank vakası daha! Ankara'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyip büyük vurgun yaptı

20 Kasım 2024 07:46 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:03

Çiftlik Bank vurgunuyla bilinen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın yaptığı dolandırıcılığın bir benzeri de Ankara'da yaşandı. Doğancan D. isimli kişi hindi çiftliği kurduğunu söyleyip yüksek gelir vaadiyle iş arkadaşlarını ve yakın çevresini tuzağa düşürdü. 40 kişiyi 50 milyon TL dolandıran Doğancan D. paralarla ortadan kayboldu. İşte detaylar...

Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın​'ın yaptığı vurgunun bir benzeri de Ankara​'da meydana geldi. Ankara'da Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır​'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek bu işten yüksek gelirler elde edileceğini söyleyip kandırdı. Bunun özerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları ve yakın çevresi birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi.

PARALARLA ORTADAN KAYBOLDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Doğancan D. işe gelmemeye başladı. Telefonlara da dönüş yapmayan Doğancan D'den şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

DOLANDIRICILIK KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Doğancan D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, Doğancan D.'nin araç kiraladığı tespit edildi. Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

50 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti.Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.