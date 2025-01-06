Bir cinayet olayı daha! Husumetlisini herkesin gözü önünde öldürdü

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Ocak 2025 13:27 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 13:31

En kalabalık cadde ve meydanlarda gerçekleşen cinayet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir şahıs husumetlisini herkesin gözü önünde vurdu.

Türkiye’de birçok ilde art arda yaşanan korkunç cinayetler kameralara yansıyor. Bu kez Kocaeli​'nin Karamürsel​ ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksut B. (55) henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından kaldırımda silahlı saldırıya uğradı. SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI Kurşunlar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Maksut B. kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Maksut B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayeti işleyen şahsın Maksut B.'nin husumetlisi olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Arnavutköy'deki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı ölüm nedenini açıkladı