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Bir çöp ev vakası daha! Sürekli siyah poşetle eve giriyorlardı: Çöpleri gören polis şoke oldu

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:01
Bir çöp ev vakası daha! Sürekli siyah poşetle eve giriyorlardı: Çöpleri gören polis şoke oldu

İstanbul Esenyurt'ta komşuların kötü koku nedeniyle ceset olabileceğinden şüphelendiği daireden yüzlerce çöp çıktı. Ayrıca evde yaşayan iki gencin eve sürekli siyah çöp poşetleriyle bir şeyler taşıdığı görüldü.

Dün İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, komşular zemin kattan gelen kötü koku nedeniyle dairede ceset olabileceğinden şüphelendi. Evde yaşayan iki gencin de siyah çöp poşetleri ile eşya taşıdığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bir çöp ev vakası daha! Sürekli siyah poşetle eve giriyorlardı: Çöpleri gören polis şoke oldu - 1. Resim

POLİSLER GÖRDÜKLERİ 'ÇÖP EV' KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Daireye giren polis ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Etrafı kaplayan çöpler, böcekler, fareler ve kötü koku nedeniyle mülk sahibine haber verildi.

Bir çöp ev vakası daha! Sürekli siyah poşetle eve giriyorlardı: Çöpleri gören polis şoke oldu - 2. Resim

Taraflar karakola giderek dairenin boşaltılması konusunda anlaşırken, “çöp ev” Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Bir çöp ev vakası daha! Sürekli siyah poşetle eve giriyorlardı: Çöpleri gören polis şoke oldu - 3. Resim

CESET VAR SANDILAR

Çöp evi fark ederek polise haber veren apartman sakini Turan Ali İlke, “Ben fark ettim durumu. Binaya girdiğimde leş kokusu geliyordu, dairede oturan gençler siyah poşetlerle de çıkınca şüphelenerek polisi aradım. Ceset olabileceğinden şüphelendim. Polis geldiğinde de ‘Niye beni rahatsız ediyorsunuz' diyerek kapıyı açmak istemediler. Güçlükle girdikleri dairede ise çöplükle karşılaştı. Evdeki etler çürümüş, suları etrafa akmış, etraf böcek doluydu. Binaya giremiyoruz zaten, hatta birkaç kişi bu pislik yüzünden taşındı" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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