Bakanlık sucuk markalarını tek tek ifşa etti: İçinden bakın neler çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine yenilerini ekledi. Güncellenen listede sucuk, zeytinyağı, baharat, pide gibi ürünlerin içerisinden çıkanlar şoke etti. Yapılan incelemelerde pide harcında deri dokusu, dana sucuk ürünlerinde ise sakatat ve kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yer alan listeye yeni markalar eklendi. Bakanlığın yayınladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesindeki markaların kullandığı ürünler tek tek içerikleriyle birlikte açıklandı.

SAĞLIĞA UYGUN OLMAYAN BOYA

Halktan marka kajun çeşnisi ve Arda baharat sumak ürünleri yer alırken uygunsuzluk olarak "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti" belirtildi.

Bakanlığın "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesinin ise 'aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' bölümünde pide harcı, lahmacun harcı, sucuk, zeytinyağı, kekik, karabiber, kaşar peyniri, tereyağı ve tulum peyniri gibi çok sayıda ürün yer aldı.

DANA SUCUĞUN İÇİNDEN BAKIN NELER ÇIKTI

Söz konusu listeye göre; dana - kuzu karışık pide harcında kanatlı eti tespit edilirken lahmacun harcında sakatat belirlendi. Bir başka pide harcında da deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat olduğu ortaya çıktı.

Bakanlığın "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesinin ise 'temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' bölümünde ise kollajen peptit tipleri ve çinko içeren tablet takviye edici gıda, beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve lor peyniri gibi ürünler yer aldı.

Tablet takviye edici gıdada uygunsuzluk olarak beyan edilen etken maddenin tespit edilmediği belirtilirken diğer peynir ve yağ ürünlerinde ise "% yağ oranının düşük olması" uygunsuzluk olarak belirlendi.