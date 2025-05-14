Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakanlık sucuk markalarını tek tek ifşa etti: İçinden bakın neler çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine yenilerini ekledi. Güncellenen listede sucuk, zeytinyağı, baharat, pide gibi ürünlerin içerisinden çıkanlar şoke etti. Yapılan incelemelerde pide harcında deri dokusu, dana sucuk ürünlerinde ise sakatat ve kanatlı eti tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakanlık sucuk markalarını tek tek ifşa etti: İçinden bakın neler çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 19:07

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yer alan listeye yeni markalar eklendi. Bakanlığın yayınladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesindeki markaların kullandığı ürünler tek tek içerikleriyle birlikte açıklandı.

SAĞLIĞA UYGUN OLMAYAN BOYA

Halktan marka kajun çeşnisi ve Arda baharat sumak ürünleri yer alırken uygunsuzluk olarak "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti" belirtildi.

Bakanlık sucuk markalarını tek tek ifşa etti: İçinden bakın neler çıktı

Bakanlığın "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesinin ise 'aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' bölümünde pide harcı, lahmacun harcı, sucuk, zeytinyağı, kekik, karabiber, kaşar peyniri, tereyağı ve tulum peyniri gibi çok sayıda ürün yer aldı.

DANA SUCUĞUN İÇİNDEN BAKIN NELER ÇIKTI

Söz konusu listeye göre; dana - kuzu karışık pide harcında kanatlı eti tespit edilirken lahmacun harcında sakatat belirlendi. Bir başka pide harcında da deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat olduğu ortaya çıktı.

Bakanlık sucuk markalarını tek tek ifşa etti: İçinden bakın neler çıktı

Bakanlığın "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesinin ise 'temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' bölümünde ise kollajen peptit tipleri ve çinko içeren tablet takviye edici gıda, beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve lor peyniri gibi ürünler yer aldı.

Bakanlık sucuk markalarını tek tek ifşa etti: İçinden bakın neler çıktı

Tablet takviye edici gıdada uygunsuzluk olarak beyan edilen etken maddenin tespit edilmediği belirtilirken diğer peynir ve yağ ürünlerinde ise "% yağ oranının düşük olması" uygunsuzluk olarak belirlendi.

Bakanlık sucuk markalarını tek tek ifşa etti: İçinden bakın neler çıktı

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.