Bir elektrik faciası daha! Sokak ortasında elektrik akımına kapılıp can verdi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 11:51 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:53
İzmir'de yaşanan 2 kişini öldüğü elektrik faciasının üzerinden çok geçmeden bir acı olay da Malatya'da yaşandı. 40 yaşındaki Nihat Güney, sokak ortasında elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından bir facia haberi de Malatya'dan geldi. Sokak ortasında elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Nihat Güney feci şekilde hayatını kaybetti.
HAREKETSİZ YATAN KİŞİYİ GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ
Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney'e (40) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı