Bir garip yol verme kavgası! Aracın camından sarkıtıp dövdüler

15 Ekim 2024 10:33 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:40

Afyonkarahisar'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. 3 kişi aracın camından dışarı çıkardıkları sürücüyü dövmeye başladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afyonkarahisar​'da Perşembe günü Güvenevler mahallesinde meydana gelen olayda; isimleri belirlenemeyen iki otomobil sürücüsü​ yol verme meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen şahıslar önlerinde duran otomobilin sürücüsüne saldırdı. Şahıslar camdan dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla darp etti.

KAVGA​ ANI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar ise o sırada yoldan geçen bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaşanan kavganın hemen ardından bölgeye polis​ ekiplerinin geldi. Taraflar polis aracının siren sesini duyar duymaz hemen olay yerinden ayrılarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.