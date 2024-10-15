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Bir garip yol verme kavgası! Aracın camından sarkıtıp dövdüler

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 10:33 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:40

Afyonkarahisar'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. 3 kişi aracın camından dışarı çıkardıkları sürücüyü dövmeye başladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afyonkarahisar​'da Perşembe günü Güvenevler mahallesinde meydana gelen olayda; isimleri belirlenemeyen iki otomobil sürücüsü​ yol verme meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen şahıslar önlerinde duran otomobilin sürücüsüne saldırdı. Şahıslar camdan dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla darp etti.

Bir garip yol verme kavgası ! Aracın camından sarkıtıp dövdüler - 1. Resim

KAVGA​ ANI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar ise o sırada yoldan geçen bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaşanan kavganın hemen ardından bölgeye polis​ ekiplerinin geldi. Taraflar polis aracının siren sesini duyar duymaz hemen olay yerinden ayrılarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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