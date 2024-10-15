Bir garip yol verme kavgası! Aracın camından sarkıtıp dövdüler
Afyonkarahisar'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. 3 kişi aracın camından dışarı çıkardıkları sürücüyü dövmeye başladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Afyonkarahisar'da Perşembe günü Güvenevler mahallesinde meydana gelen olayda; isimleri belirlenemeyen iki otomobil sürücüsü yol verme meselesinden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen şahıslar önlerinde duran otomobilin sürücüsüne saldırdı. Şahıslar camdan dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla darp etti.
KAVGA ANI KAMERADA
Yaşanan korku dolu anlar ise o sırada yoldan geçen bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde yaşanan kavganın hemen ardından bölgeye polis ekiplerinin geldi. Taraflar polis aracının siren sesini duyar duymaz hemen olay yerinden ayrılarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.