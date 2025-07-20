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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bir gazinin objektifinden tarih: 51 yıl sonra gün yüzüne çıkan Kıbrıs Harekatı fotoğrafları!

Milli Savunma Bakanlığı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na dair daha önce hiç görülmemiş kareleri gün yüzüne çıkardı. Harekatın üzerinden 51 yıl geçtikten sonra paylaşılan bu özel görüntüler, dönemin asteğmeni ve Kıbrıs gazisi Erdoğan Parlak'ın kişisel arşivinden geliyor...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 18:31

(MSB), 1974 'na asteğmen olarak katılan gazi Erdoğan Parlak'ın kişisel arşivinde yer alan ve daha önce hiç görülmemiş fotoğraflardan oluşan özel bir video paylaştı.

Bir gazinin objektifinden tarih: 51 yıl sonra gün yüzüne çıkan Kıbrıs Harekatı fotoğrafları!

ARŞİVİNİ PAYLAŞTI

MSB, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait ilk defa yayınlanan fotoğraflardan oluşan bir video paylaştı. Hazırlanan video, Kıbrıs gazisi Parlak'ın harekat sırasında, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında asteğmen rütbesiyle görev yaptığı esnada, şahsi fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Gazi Parlak, fotoğrafların arşiv niteliği taşıdığını düşünerek 17 Haziran'da Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine teslim etti ve kullanım hakkını kendi rızası ile Bakanlığa devretti.

Bir gazinin objektifinden tarih: 51 yıl sonra gün yüzüne çıkan Kıbrıs Harekatı fotoğrafları!

"İNSANLIK ONURUNUN VE KARDEŞLİĞİN SESSİZ ŞAHİDİ"

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Irkımın Akdeniz'de bir sevinci var. Yurdumun Mersin'den öte bir devamı var. Bir milletin sabrı taştığında; vatan, denizin ötesinde de vatandır diyerek yola çıkıldı. Bu kareler, sadece bir askeri harekatın değil, insanlık onurunun ve kardeşliğin sessiz şahididir. İlk kez gün yüzüne çıkan Mutlu Barış Harekatı'na ait tarihi fotoğraflarla, milletimizin hafızasına kazınan o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz. İzlediğiniz görüntüler; Türk milletinin, kardeşine nasıl kol kanat gerdiğinin ve barış için nasıl kararlı adımlar attığının ifadesidir. Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yılında; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türkü, bizim canımızdır."

https://x.com/tcsavunma/status/1946926397965877700

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ETİKETLER
#milli savunma bakanlığı
#kıbrıs barış harekatı
#Gazi Mahallesi
#Erdoğan Parlak
#Tarihi Fotoğraflar
#Türk Milletinin Çalışmaları
#Gündem
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