Bir haftada ikinci yangın! Seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Ekim 2024 02:33 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 02:35

Muş’ta seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi. Bir hafta içerisinde aynı bölgede iki araç yanarak kül oldu.