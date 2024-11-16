Bir ilçe bu dolandırıcılık olayını konuşuyor! Define vaadiyle yüz binlerce liralık vurgun yaptılar

16 Kasım 2024 13:02 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 13:21

Dolandırıcılar bu kez vatandaşları define vaadiyle dolandırdı. Tunceli'de vatandaşların güvenini kazanarak tuzaklarına düşüren dolandırıcılar yüz binlerce liralık vurgun yaptı. İhbarlar üzerine polis ve jandarma harekete geçti, yetkililer dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyardı.

Filmleri aratmayan dolandırıcılık​ olayı Tunceli’nin Hozat​ ilçesinde meydana geldi. Dolandırıcıların vatandaşları, define bulma, define kazma ve tarihi eser​ satışı yoluyla dolandırdıkları ortaya çıktı. Önce vatandaşın güvenini kazanarak para temini sağlayan dolandırıcılar daha sonra aldıkları paralarla ortadan kayboldu.

YÜZBİNLERCE LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların başvurusu üzerine polis ve jandarma tarafından çalışma başlatılırken Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Kimi vatandaşların yüz binlerce lira dolandırıldığı ortaya çıkarken yetkililer dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Hozat Belediye Başkanlığı da dolandırıcılık olaylarına bir açıklama yayımladı. Açıklamasında, ''İlçemizde define bulma, define kazma ve tarihi eser satışı yönünde vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan yabancı şahıslar görülmüştür. Bu dolandırıcılar, çeşitli yalan ve kandırıcı vaatlerle halkımızı mağdur etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca son dönemde telefon yoluyla kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp para talep eden dolandırıcıların da faaliyet gösterdiği gözlemlenmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve bu tür şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemli rica olunur. Unutmayınız, kolluk kuvvetleri sizden telefon yoluyla para istemez. Dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önemli duyurulur” ifadelerine yer verildi.