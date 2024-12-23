Bir ilçede TIR yoğunluğu bitmek bilmiyor! Sokak aralarını bile istila ettiler

23 Aralık 2024 14:00 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:14

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı Sarp Sınır Kapısı’nda geçiş yapmak için sıra bekleyen TIR'lar, Artvin’in Hopa ilçesinde büyük bir yoğunluğa neden oluyor. "Günlük yoğunluk gitgide artmakta" diyen Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu "Hopa’nın tamamı TIR istilasıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Demircioğlu, TIR yoğunluğunun çözümü için bölgede yeni bir TIR parkı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Hopa’daki TIR yoğunluğu bitmek bilmiyor. İhracat yüklerini teslim etmek üzere yola çıkan TIR'lar, özellikle Sarp Sınır Kapısı’ndan geçmek için beklerken, Karadeniz Sahil Yolu’nun her iki yönünde park ederek uzun kuyruklar oluşturuyor.

TIR kuyruğu zaman zaman Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerine kadar uzanıyor. TIR parklarının yetersizliği ya da sürücülerin park ücretlerini ödemek istememesi nedeniyle yol kenarına park eden araçlar, trafiği aksatmanın yanı sıra ölümlü trafik kazalarına da yol açıyor.

Hopa’da bu yoğunluk artık günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sokak aralarına, mahallelere ve çocuk parklarına kadar uzanan park halindeki TIR'lar, kentte ciddi bir sorun oluşturuyor.

“HOPA TIR İSTİLASI ALTINDA”

Konuyla ilgili açıklama yapan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) Başkanı Osman Demircioğlu, TIR yoğunluğunun çözümü için bölgede yeni bir TIR parkı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

YOĞUNLUK GİDEREK ARTIYOR

Sarp Sınır Kapısı’nın Türkiye’nin Kapıkule’den sonra en yoğun sınır kapısı olduğunu belirten Demircioğlu "TIR bazlı konuşacak olursak, Sarp Sınır Kapısı’ndan yaklaşık 700’ün üzerinde günlük TIR geçişi ihracat yönünde olmakta, 500 ortalamaları da ithalat tarafından Türkiye’ye giriş yapmaktadır. 1200 ortalamaları bir çalışma mevcuttur.

24 saatlik bir zaman diliminde bunun dışında da 1400 civarında Türkiye’nin değişik yerlerinden Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan geçilmektedir. Dolayısıyla günlük hareket ve günlük hareket çıkışlarına ve sevkiyatlara bakılırsa, günlük yoğunluk gitgide artmakta. İhracat anlamında da önem arz etmektedir" dedi.