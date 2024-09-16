Bir ilde daha ürküten görüntü! 4 metreye ulaşan obruk için yetkililere seslendiler

16 Eylül 2024 10:17 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:19

Yeraltı mağaralarının oluşması sonucu ortaya çıkan obruklar Konya ve Eskişehir'den sonra bir ili daha ayağa kaldırdı. Vatandaşlar 4 metreye kadar oluşan obruk için yetkililere seslendi. Köy sakinleri özellikle hayvanların içine düşmesinden korkuyor.

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İklim değişikliği​ nedeniyle Türkiye’nin birçok ilinde tarım​ olumsuz etkilenirken yer altında meydana gelen değişiklikler vatandaşları tedirgin ediyor. Konya ve Eskişehir gibi illerde yeraltı sularının çekilmesi ve hareketlerinin artması sebebiyle oluşan obruklar bu kez Afyonkarahisar’da görüldü. Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde oluşan yaklaşık 4 metre genişliğindeki obruk​ için vatandaşlar yetkililere seslendi.

KURAK GEÇEN YAZ MEVSİMİNDEN SONRA OLUŞTU

Hayvanların obruğa düşmesinden endişe eden vatandaşlar Yeniköy köyü merasındaki tarım​ arazilerinin olumsuz etkileneceğini belirtti. Daha önce bölgede obruk​ görmediklerini ifade eden köylüler obruğun kurak geçen yaz mevsiminden sonra oluştuğuna dikkat çekti.

OBRUK​ İÇİN YETKİLİLERE BÖYLE SESLENDİLER

Bölge sakinlerinden Orhan Ekşi, ortaya çıkan obrukla ilgili önlem alınmasını istedi. Ekşi, “Burası gerçekten çok tehlikeli, çevresi kapatılmalı çünkü vatandaşların ineği ya da koyunu içerisine düşebilir. Bu yüzden yetkililer duruma el atmalı” diye konuştu.

Öte yandan, bölgede daha önce böyle bir olay yaşanmadığı ve ortaya çıkan obruğun ilk olduğu öğrenilirken bu nedenle vatandaşların endişeli olduğu belirtildi.