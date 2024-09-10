Bir ilimizde daha ürküten görüntü! 100 metre yarık oluştu, deprem ve fay hattını akla getirdi

10 Eylül 2024 11:23 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:39

Konya'da oluşan obruklara benzer yarıklar bir ilimizde daha görülmeye başladı. Evlere 500 metre uzaklıktaki bir elma bahçesinde fay hattını hatırlatan yarık endişelere neden oldu. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 100 metre boyundaki yarık görüntülerini değerlendirdi. Vatandaş ise durumun oldukça ürkütücü olduğunu açıkladı.

Türkiye genelinde birçok ilde deprem ve artçı sarsıntılar sürerken son dönemlerde oluşan obruklar endişeleri arttırıyor. Konya’nın Karapınar ilçesinde yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan obruk sayısı 3 bini bulmuştu. Konya’dan sonra Karaman’da da obruklar oluşmaya başladı.

KARAMAN'DA OBRUK SAYISI ARTIYOR

Vatandaşlar obruklarla ilgili yetkililere çağrı yaparken deprem korkusu yayılıyor. Karaman’da son 3 yıl içerisinde ekili arazilerde oluşan obruk sayısı 10’a ulaştı.

Son olarak Şeyh Şamil Mahallesi’nde ikametlere 500 metre uzaklıkta bulunan bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinlikte ve 100 metre uzunluğunda fay hattını hatırlatan yarık oluştu.

''ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ''

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, yarık oluşan elma bahçesinde incelemelerde bulunarak, ''Obruklar artık günümüzün kaçınılmaz afetleri. Konya’nın Karapınar ilçesinden sonra ilimizde de ekili arazilerde ciddi anlamda obruklar ve yarıklar oluşmaya başladı. Bugün Karaman’a yürüme mesafesinde ve yerleşim alanlarına çok yakın bir noktadaki elma bahçesinde yarık oluşmuş. Üreticimiz elma bahçesinde sulama yaparken, çökmeler meydana geldiğini görmüş'' dedi.

İncelemeler sonucu yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir yarık gördüklerini belirten Mehmet Bayram, ''Bu obrukların oluşmasıyla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var ama ben buradan şunu belirtmek istiyorum, artık sözün bittiği yerdeyiz. Yeraltı sularının yetersizliğinden dolayı Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman’da da obrukların gittikçe yerleşim alanlarına yaklaştığını görüyoruz'' diye konuştu.

ENDİŞELER ARTIYOR

Elma bahçesinin sahibi Mustafa Davarcı ise bahçeyi sularken yarığı ve çökmeleri fark ettiklerini belirterek, ''Baktık ki yarıklar büyüyerek ilerlemeye başladı. Şu an ürkütücü bir durum var'' dedi.