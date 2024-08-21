Bir kaçak elektrik akımı faciası daha! 16 yaşındaki Melih feci şekilde can verdi

21 Ağustos 2024 15:43 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:44

İzmir'de yaşanan 2 kişinin öldüğü elektrik faciası daha unutulmamışken bir facia haberi de Aydın'dan geldi. 16 yaşındaki Melih Ayvaz dokunduğu aydınlatma direğindeki kaçak elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAHREDEN ÖLÜMÜ

Dün gece meydana gelen olayda, site içerisindeki aydınlatma direğine dokunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Melih Ayvaz, kaçak elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ayvaz'a ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

İHMAL İDDİASI

16 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümü yakınlarını büyük üzüntüye boğarken olayla ilgili ihmal iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Elektrik akımına kapılarak hayata veda eden Ayvaz, Kuşadası Ege Mahallesi Akkuş Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Site sakinlerinden Ayfer Timin, akşam yaşanan seslerle dışarıya çıktığını belirterek, "Olay günü burası ana baba günü gibiydi. Çocuk elektrik akımına kapılmış. Ben buradaki evi alalı iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yıldır ihmaller bitmiyor" dedi.

Havuzun kabloları bile içinde geziyor diyen Timin "Defalarca toplantı yapalım istedik. Yani aşırı derecede ihmalkarlık var; asansöründen, havuzundan tutun yani çevre düzenlemesinden tutun ve bu direk maalesef. Bu direkte daha önce bir bayan hafif bir titreşim yaşamış o da paylaşmış ama olan çocuğa oldu. Site yönetimine defalarca söyledik ama kimse dinlemedi." ifadelerini kullandı.

Ayfer Timin ayrıca "Havuz için 'defalarca para topladınız, bu kablolar suyun içinde gizlenmemiş, bu çocukların canı bu kadar ucuz mu' dedik. 'Yapılacak' dediler ama yapılmadı" diye konuştu.