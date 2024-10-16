Bir kadın daha katledildi! Kastamonu'da polis memuru tartıştığı eşini öldürdü

16 Ekim 2024 08:22 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:33

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor! Bir acı haber de Kastamonu'dan geldi. Bir polis memuru, evde tartıştığı eşini beylik tabancası ile vurarak öldürdü. İşte korkunç olayın detayları...

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Bir kadın cinayeti haberi de Kastamonu​'dan geldi. Aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru​ E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıktı. Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

POLİS MEMURU EŞİNE ATEŞ ETTİ

Öfkeli eş E.T., kavga sırasında beylik tabancası alarak eşine ateş etti. Kurşunun isabet ettiği 1 çocuk annesi Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybetti.

112'Yİ ARAYIP EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Korkunç olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayan polis memuru E.T. eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Burçin Sevgi T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet​ zanlısı E.T. ise polis ekiplerine teslim oldu. Cumhuriyet savcısı ve olay teri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Burçin Sevgi T.'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Burçin Sevgi T.'nin tartıştığı eşi tarafından öldürüldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.