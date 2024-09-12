Bir kadın daha vahşice katledildi! Antalya'da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

12 Eylül 2024 15:05 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:18

Antalya'da şiddet uygulayan eşine boşanma davası açan 51 yaşındaki Fadim Temirhanoğlulları vahşice katledildi. Sık sık eşinin tehdidine maruz kalan kadın kendi evinde silahla öldürüldü. Sabah okula gitmek için uyanan kızı, annesinin kanlar içerisindeki görünce büyük şok yaşadı. İşte korkunç olayın detayları...

Bir bardak su için korkunç cinayet kamerada! Sopalarla vahşice dövüp öldürdüler

Bir bardak su için korkunç cinayet kamerada! Sopalarla vahşice dövüp öldürdüler

Bir koca vahşeti de Antalya'da meydana geldi. Korkunç olay lüks bir sitede yaşandı. 51 yaşındaki Fadim Temirhanoğlulları boşanma aşamasındaki eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Sabah saatlerinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde 51 yaşındaki Fadim Temirhanoğlulları'nın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

EŞİNE KURŞU YAĞDIRDI

Polisin incelemeleri sonucu Fadim Temirhanoğulları'nın bir gece kulübünde bodyguardlık yapan eşi S.T.'nin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ancak S.T.'nin cep telefonundan boşanma aşamasındaki eşini sık sık tehdit ettiği öğrenildi. Yapılan kamera incelemeleri sonucu Temirhanoğlulları'nın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu belirlendi.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Sabah annesini kanlar içerisinde gören 17 yaşındaki genç kız büyük şok yaşadı. İ.T.'nin olay yerindeki ilk ifadesinde; gece saatlerinde silah seslerini kullanmış olduğu ilaçlardan dolayı duymadığını, bir ara annesinin sesine uyandığını, devamında ise ses gelmeyince tekrar uyumaya devam ettiğini söylediği öğrenildi.

APARTMAN GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan daire kapısında zorlanma olmaması ve Fadim Temirhanoğulları'nın yakın zamanda evinin kapı kilidini değiştirdiği, anahtarın ise S.T.'de olmadığı bilgisi üzerine ekipler zanlının eve nasıl girdiği yönünde araştırma başlattı.

Temirhanoğullarının kızının yedek anahtarın apartman görevlilerinden birisinde bulunduğu yönündeki beyanı üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Temirhanoğulları'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Fadim Temirhanoğulları'nın ablası ile eski eşi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmayı olay yerinde bulunan polis ekipleri ayırdı. Temirhanoğulları'nın cenazesi çıkarılışı sırasında yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Temirhanoğulları'nın kardeşini eşi ve yakınları sakinleştirdi.

Öte yandan sabah erken saatte kapılarını çalan kızının yardım istediğini belirten site sakinlerinden Samet Torunoğlu, "Sabah 8 civarı küçük kız kapımızı çaldı. ‘Ne oldu diyince', ‘Annem Annem' dedi. Arkadaşla birlikte içeri gittik. Kız zaten şoktaydı o arada, elleri falan kanlıydı. Yukarı terasa çıktım, yukarı çıkınca bayanı yerde kanlar içerisinde gördüm. Nabzına bakmak istedim ama nabız çok düşüktü. Kızını aşağıya indirdik. Polise ve ambulansa haber verdik" dedi.