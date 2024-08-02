Bir kafa darbesiyle bayılttı! Kiracıdan ev sahibine akılalmaz saldırı

02 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:32

'Sabıkalı kavşak' yine can aldı! Ölenlerin yakınları 'önlem alın' diye isyan etti

'Sabıkalı kavşak' yine can aldı! Ölenlerin yakınları 'önlem alın' diye isyan etti

Bir kiracı - ev sahibi anlaşmazlığı haberi de Burdur'dan geldi. Akılalmaz olayda kafa darbesi yiyen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Mülk sahibi olduğu öğrenilen M.A. ile H.İ.D. arasında kira nedeniyle alacak verecek meselesi yüzünden daha önce tartışma yaşandı. Mülk sahibi M.A. dün akşam saatlerinde otomobilini park edip indiği anda, birden ortaya çıkan kiracı H.İ.D., bir anda M.A.'nın üzerine koşup yüzüne kafa attı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Neye uğradığını anlamayan M.A. yere düşerken H.İ.D., M.A.'ya yerdeyken de tekme attı. M.A.'nın kıpırdamadığını ve kendinden geçtiğini gören adam çevreden gelen vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan M.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle M.A., Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Olaya karışan ve M.A.'yı yaralayan H.İ.D. olay yerinden kaçtı, ardından polis ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.