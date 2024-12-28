Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bir köyde kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Bir köyde kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Aralık 2024 12:27 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:31
Bir köyde kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Toklu köyünde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine alarm verildi. Köy, 6 ay karantinaya alındı.

oklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz​ tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Köyde, karantina uygulaması başlatıldı.  Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldığı öğrenildi. 

6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.

Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

SAHİPSİZ KÖPEK KUDUZ ÇIKMIŞTI

Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Gaziantep​ Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
kuduzgaziantep

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...