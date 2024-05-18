Bir kurye dehşeti daha! Evire çevire dövüp bıçakladılar

18 May 2024 09:23 - Güncelleme : 18 May 2024 09:33

Meteoroloji'den sağanak ve toz taşınımı uyarısı! O illeri tek tek paylaştı! İşte 18 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Meteoroloji'den sağanak ve toz taşınımı uyarısı! O illeri tek tek paylaştı! İşte 18 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü ile motokurye arasında yol tartışması çıktı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi. İki taraf birbirine girerken, sürücü ve yanındaki kişiler kuryeyi darp etmeye başladı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Aralarından bir kişi ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan esnaf Sadık Doğan, “İçeride çalışıyorduk. Motosiklet ile bir kamyonet birbirlerine laf atarak ilerlediler ve durdular. Yol kavgası sebebiyle birbirlerine girmişlerdi. Biz de ayırmaya gittik. Ben kavga edenlerden birisini aldım ve buraya getirdim. Motokurye yaralandı. 5-6 kişi dövmüşler. Ardından polis ve ambulans geldi. Yaralı ambulansla götürüldü. Bıçaklı bir olaydı” dedi.