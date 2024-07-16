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Bir mahalleyi istila ettiler! Ellerini attıkları her yerde pire var

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 15:05 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:19

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan bir mahalle pire istilasına uğradı. Belediyenin müdahalesi yetersiz kalınca pireler daha da yayılmaya başladı. Canından bezen mahalleli pire sorunun hemen çözülmesini istiyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan bir mahalleyi pireler bastı. İddiaya göre, Tarım Kredi Kooperatifine ait depolarda bekleyen ay çekirdekleri sıcakların da etkisiyle pirelendi. 

Hızla mahalleye yayılan pirelere belediye müdahale etse de yetersiz kaldı. İlaçlama da etkisiz kalınca Zincirli Süfla mahallesinde pireler iyice yayıldı. Dilekçe veren mahalle sakileri sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

Bir mahalleyi istila ettiler! Ellerini attıkları her yerde pire var - 1. Resim

"ACİLEN ÖNLEM ALINMALI"

Mahalledeki pire istilası hakkında bilgi veren Zincirli Süfla Mahallesi Muhtarı Yunus Emre Acar; “Tarım kredi kooperatifi mahalle sınırlarımızda olduğu için geçen yıldan kalan ay çekirdeği bu zamana kadar beklemektedir. Şu an mevcut depolardadır. Ay çekirdeğinin bitlenmesinden dolayı çevredeki evlerde yaşayan insanların sağlığı etkilendiği için çok rahatsız oluyor. Buna acil bir önlem alınmasını istiyoruz. Gereken mercilere duyurulur. Mahalle sakinlerimizden imza toplayıp gerekli mercilere verdik. Tarım Kredi Kooperatifine de dilekçe verdik hala bir önlem alınmadı” dedi.

Bir mahalleyi istila ettiler! Ellerini attıkları her yerde pire var - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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