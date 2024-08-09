Bir market zincirinin raflarında fareler cirit attı! Skandal görüntüler sosyal medyayı salladı

09 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:15

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Türkiye'nin önde gelen market zincirinin bir şubesinde küçük fareler görüldü. Müşteriler tarafından çekilen videoda, fareler bisküvi paketlerini açarak bisküvileri kemirdiği anlar gündem oldu.

BİR MARKET ZİNCİRİNİN RAFLARINDA FARELER CİRİT ATTI!

Birden fazla farenin olması ise dikkat çekti. Ancak herhangi bir çalışanın müdahale etmemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Farelerin hedefinde tüm bisküvi reyonu vardı.

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan dev market zinciri olan marketten bu görüntülerin hangi şubeden çekildiği henüz belirlenmedi.

Vatandaşlar videoyu tüm hesaplarda paylaştı.

Şaşkın bakışlar altında farelerin tüm rafları dolaşması pes dedirtti. Daha öncede bazı marketlerde yine sucuk reyonunda fare tespit edilmişti.