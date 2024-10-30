Bir milyon TL'lik altın çaldılar! Adana'daki kadın hırsız çetesi çökertildi

30 Ekim 2024 09:51 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:22

Adana'da ekipler, farklı tarihlerde 950 bin TL değerinde altın çalan kadın hırsız çetesinin peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 4 kadın hırsızı kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da 16 Ekim günü, Bahar F. (22), kuzeni Sevil F. (20), Sevda D. (28) ve Tuğçe Ç. (23) Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan bir apartmana hırsızlığa girdi.

ÇATAYA KOYUP ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK ÇIKTILAR

12. kattaki dairenin çelik kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 450 bin TL değerinde altını çaldı. Altınları çantalarına koyarak soğukkanlı bir şekilde apartmandan çıkan kadınların, giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

BİRER GÜN ARAYLA EVLERE DADANDILAR

bir gün sonra ise aynı kadınlar bu kez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bir apartman dairesine girerek 400 bin TL değerinde altın çaldı ve kayıplara karıştı. Kadın hırsız çetesi, ayrıca Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki bir evden de 100 bin TL değerinde altın çaldı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Altınları çalınan kişilerin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kadın hırsız çetesini yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kadınları Osmaniye'den Adana'ya hırsızlık yapmak için geldiğini belirledi. Şüpheliler Sarıçam ilçesinde bir evde saklanırken yapılan operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler emniyetteki sorgusunda görüntülerdeki kadınlarının kendisi olduğunu kabul etti ancak hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. İşlemleri tamamlanan Bahar F., kuzeni Sevil F., Sevda D. ve Tuğçe Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.