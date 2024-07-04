Konyalı 'Seçil Erzan' olayında yeni gelişme! 37 milyonluk vurgun yapmıştı! Parayı ne yaptığını tek tek anlattı

04 Temmuz 2024 08:27 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:08

Bir Seçil Erzan vakası da Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşandı.

Çalıştığı bankadan 37 milyon 157 bin 105 TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla nişanlısı ile birlikte tutuklanan Perihan Yazar'ın (37) ilk ifadesi ortaya çıktı. Banka müfettişlerine maddi olarak sıkıntı yaşadığı için böyle bir şey yaptığını tek tek anlattı.

Özel bir bankanın müfettişleri Konya Ereğli şubesinde yaptıkları denetimde şube çalışanı Perihan Yazar’ın, zimmetine para geçirdiğinden şüphelendi. Araştırmasını derinleştiren müfettişler, Yazar’ın zimmetine 37 milyon 157 bin TL geçirdiğini belirledi.

"BİR KISMINI KRİPTO PARAYI YATIRDIM"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Perihan Yazar, banka müfettişlerine itiraf etti. Yazar, "Mali durumum bozulmuştu. 25 Mart'ta zimmetime para geçirmeye başladım. Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim.

Daha sonra onları yönlendirerek parayı benim ve Settar'ın hesaplarına aktardım. Paranın 20 milyon 700 bin TL'sini kripto paraya yatırdım.

Yaptığım kaldıraçlı işlemlerle de bu parayı kaybettim. Paranın 11 milyon 200 bin TL'sini ise Settar'ın hesabına yönlendirdim.

Üçüncü kişilere borcum vardı. Paranın 1 milyon 500 bin TL'si ile de bu borçlarımı kapattım dedi" dedi.

TUTUKLANDILAR

Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından Pelin Yazar ve nişanlısı Settar Arslan dün gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.