Bir şehir bu pastaneye akın etti! Gram altın saklanan pastalar kapış kapış gidiyor
Tekirdağ Hayrabolu'da bir pastanenin düzenlediği kampanya dikkat çekti. Hazırladıkları pastaların içine altın saklayan işletme yeni yıl için müşterilerine sürpriz yaptı.
Tekirdağ Hayrabolu'da bulunan bir pastanenin yeni yıl için duyurduğu kampanya vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Pastaların içine 0,5 gram altın koyan işletmeci müşterilerin yıla yeni bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirtti. Pastaların içinde altın olduğunu öğrenen vatandaşlar ise pastaneye akın etti.
ALTINLI PASTALARA BÜYÜK İLGİ
Geçen yıl düzenledikleri kampanyadan müşterilerinin memnun kaldığını ifade eden Abdurrahman Gören, "Altınlı pastaları bugün ve yarın satışa sunacağız. Hazırlamış olduğumuz pastaların içerisine 6 adet 0,5 gram altın koyduk. Kampanyadaki amacımız, hem satışlarımızı arttırmak hem de müşterilerimize sürpriz yapmak. Şuana kadar ki ilgiden çok memnunuz. Gizlediğimiz altınlar şanslı sahiplerini bekliyor" dedi.