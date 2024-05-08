Bir suç örgütü daha çökertildi!

08 May 2024 08:02 - Güncelleme : 08 May 2024 08:11

Otomobilde fiyat düşürme oyunu: Bu tuzağa düşmeyin, eksperler bile anlamaz!

Otomobilde fiyat düşürme oyunu: Bu tuzağa düşmeyin, eksperler bile anlamaz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen “Mahzen-39” operasyonlarında elebaşılığını Umut Öken’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlar sonucu 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Diyarbakır Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları,

Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları,

Zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları,

Küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri,

Baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikâyetlerinden vazgeçirdikleri,

Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları,

Aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları,

Sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;