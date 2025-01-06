Bir taraf kar, diğer taraf sıcak! Turistler plaja koştu

06 Ocak 2025 13:57 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:04

Türkiye'nin doğusunda kar alarmı verilirken Alanya'da sıcak havalar etkisini gösterdi. Havanın güzelliğini fırsat bilen turistler plajlara akın etti. Turistler sıcak havada bol bol fotoğraf çektirdi.

Doğu illerinde kar etkisini gösterirken Alanya’da havalar mevsim normallerinin üstüne çıktı. Yerli ve yabancı turistler güzel havanın ve denizin tadını çıkarmak için dünyaca ünlü Kleopatra plajına akın etti.

PLAJDA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Kleopatra plajına giden bazı vatandaşlar deniz sıcaklığının 18 dereceye çıkmasını değerlendirmek için yüzerken, bazı vatandaşlar ise denize olta atarak balık bekledi. Yabancı turistler plajda fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Sahilde balık tutan Alaaddin Arıkan(48) ‘'Yılın ilk günlerinde hava çok güzel değerlendirmek istedik, sahile indik hem güneşlenelim dedik hem de balığımızı tutalım ama maalesef balığımızı tutamadık. İnsanlar güneşleniyor, turistler tadını çıkarıyor'' dedi.