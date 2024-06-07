Bir vahşet daha! Karısını boğarak öldüren kişi intihar etti
İzmir'de 51 yaşındaki adam, 3 çocuğunun annesi karısını boğarak öldürdükten sonra intihar etti.
Koca dehşeti bitmek bilmiyor. Faciaların bir yenisi de İzmir'de eklendi...
Dün akşam saatlerinde Buca'nın Yaylacık Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yaşayan 51 yaşındaki İbrahim K., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşini boğarak öldürdü.
BALKONDA KENDİNİ ASTI
2'si kız, 1'i erkek 3 çocuğunun annesi 45 yaşındaki eşi Nurtaç K.'yi öldüren cani koca, ardından evinin balkonuna çıkıp kendisini iple asarak intihar etti.
Gürültüleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay esnasında çiftin çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.