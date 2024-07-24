Bir yanda sıcak bir yanda sel uyarısı: Meteoroloji 5 ilde sarı alarm verdi! İşte il il 24 Temmuz hava durumu

24 Temmuz 2024 04:17 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 04:50

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşarken, bazı bölgeler sağanakla serinleyecek. Meteoroloji Genel Müdürülüğünün 24 Temmuz Çarşamba hava durumu tahminine göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SEL UYARISI

yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

5 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sarı kodlu uyarı verdi.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL 24 TEMMUZ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 25°C, 33°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 33°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 28°C, 35°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 28°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 26°C, 33°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Salı) akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 32°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 25°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 31°C, 41°C

Az bulutlu ve açık