Birbirlerine kalaslarla saldırdılar! Trafikte yol verme kavgası
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Eylül 2024 10:26 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:26
Bursa’da iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Akılalmaz anlarda sürücüler birbirlerine kalaslarla vurmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga güçlükle ayrıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa’da yol verme tartışmasında ortaya akılalmaz görüntüler çıktı. İki sürücü seyir halindeyken yol verme yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen bir sürücü kendisine yol vermeyen kamyonet şoförüne saldırdı.
İkili arasında tansiyon giderek artınca sürücüler bir anda birbirlerine kalasla vurmaya başladı. O akılalmaz anlar kameraya saniye saniye yansırken, çevredekiler sürücüleri güçlükle ayırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı