Birçok ilde gökyüzündeki görüntüler panikletti: Yıldırım araç kamerasında

08 Haziran 2024 23:56 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 23:56

Meteoroloji tüm Türkiye’yi yağış ve sele karşı uyardı. Birçok şehirde sel ve yağış etkili olurken yıldırımlar geceyi aydınlattı.

Ankara ve Kayseri'de etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından şimşekler kameralara takıldı. Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar meydana gelirken, fırtına nedeniyle de ağaçlar yerinden söküldü. Yağışın ardından gökyüzünde şimşek yoğunluğu yaşandı.

GENÇ KIZ YARALANDI

Siirt’in Şirvan ilçesinde Cevizlik köyü yaylanasında sürülerini otlamaya giden Betül Ş. (22), yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve yolu açması için Siirt İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Genç kız, İl Özel İdare ekiplerinin yol açmasıyla sağlık ekiplerince alınarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 AYRI YERE YILDIRIM DÜŞTÜ

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 5 ayrı yere yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 360 dönüm buğday ekili arazi küle döndü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Cizre ve İdil’den itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken 360 dönüm arazide ekili olan buğday küle döndü. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Öte yandan Düzova, korucu, Katran ve Siyahtepe köylerinde de anız yangını çıktı. Yangın itfaiye ekibi ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Erzincan’da sağanak yağışla birlikte art arda çakan şimşekler ve yıldırım düşmesi anları araç kamerasına yansıdı. Yıldırım düşmesi sonucu Erzincan’a sınır olan Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde ve Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde 2 kişi hayatını kaybetti.