Birleşmiş Milletler’de Gazze protestosu: Haluk Levent konuşmasını değiştirdi!

09 May 2024 22:15 - Güncelleme : 09 May 2024 22:18

Sanatçı ve Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında konuşma metnini değiştirerek, İsrail ve Netanyahu’yu kınadı!

Levent’in Kenya'da düzenlenen toplantıda Ahbap Derneği'nin faaliyetleri hakkında konuşması istenmişti. Fakat son anda aldığı kararla konuşma metnini değiştirerek İsrail'in Gazze ve Refah'ta gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmeye karar veren Levent'in bu hamlesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Birçok kişi Levent'in cesaretini ve kararlılığını takdir ederken, İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı saldırılara tepkilerini dile getirdi.

“HER YERDE EDECEĞİZ”

Sanatçı Levent yaptığı açıklamada, “Kenya’da Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında aslında Ahbap faaliyetleri konusunda konuşmam istenmişti. Ama son dakikada konuşma metnimi değiştirme kararı aldım. İsrail’in Gazze ve Refah soykırımını protesto edeceğiz. Her yerde edeceğiz.” dedi.