Birşah marka sütte su çıktı, Danone’nin açıklaması şaşırttı! Bakanlık harekete geçti

06 Ocak 2025 10:36 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:42

Türkiye’nin birçok marketinde satılan Danone firmasının ürettiği Birşah marka süt paketlerinde su tespit edildi. Tarım Bakanlığı tespit üzerine harekete geçti. Danone firması ürününe ilişkin açıklama yaptı.

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Birçok zincir markette satılan Danone firmasının ürettiği Birşah marka süt​ paketlerinde su​ tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, "Birşah" markalı sütlerde tamamen su bulunduğunu tespit ederek toplatma kararı aldı. Danone'nin konuya ilişkin açıklama yaptı. Süt ambalajının görüntüleri sosyal medyada yayılırken bazı vatandaşlar su tespiti sonrası tepki gösterdi.

DANONE'DEN AÇIKLAMA

Sütü üreten firma olan Danone'den yapılan açıklamada, "Süt ve sütlü ürünler üretimi yapmakta olduğumuz tesisimizde kullanılan UT süt üretim teknolojisi gereği, üretimin başlangıcında sıcaklık dengesini ağlamak amacıyla içilebilir su kullanılmaktadır. Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre yüzde 3,1 Yağı UHT İçme Sütünün üretim hattında yaklaşık bir dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti no'lu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir.

Danone açıklamasının devamında, ''Yaklaşık 100 litre gibi sınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Şirketimiz tüm faaliyetlerinde kalite ve gıda güvenliğini daima her şeyin üstünde tutmakta olup geriye izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalarda toplatılmıştır" dedi.