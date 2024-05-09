Bisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk feci şekilde öldü!

09 May 2024 21:59 - Güncelleme : 09 May 2024 22:03

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisiklet kullanan 7 yaşındaki M.B.Ü., H.E.İ. isimli sürücünün kullandığı minibüs tarafından çarparak hayatını kaybetti. Kaza, Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi.

MİNİBÜS ALTINDA KALDI

Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi'nde H.E.İ'nin kullandığı 38 P 0125 plakalı minibüs, caddede bisiklet kullanan M.B.Ü'ye (7) çarptı. Çocuğun minibüsün altında kaldığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.