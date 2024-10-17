Bisikletli iki çocuğun öldüğü kaza kamerada: Otomobil ikisini de savurdu

17 Ekim 2024 19:56 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 20:04

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki bisikletli çocuğa otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada iki çocuğun çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar görüntülendi.

Motosiklet sürücüsü yanarak can verdi! Kimsenin umurunda bile olmadı: Vicdanları yaralayan görüntü

Motosiklet sürücüsü yanarak can verdi! Kimsenin umurunda bile olmadı: Vicdanları yaralayan görüntü

Ankara​ Çubuk​'ta otomobil​ iki bisikletli çocuğa çarptı. Güvenlik kamerası ortaya çıkan görüntülere göre Suriye uyruklu iki çocuk​ çarpmanın etkisiyle bisikletleriyle savruldu. İsimlerinin İsmail A. ve Gays A olduğu öğrenilen iki çocuk yaşamını yitirdi.

Öte yandan otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuğun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.