Bisikletli iki çocuğun öldüğü kaza kamerada: Otomobil ikisini de savurdu
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 19:56 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 20:04
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki bisikletli çocuğa otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada iki çocuğun çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar görüntülendi.
Ankara Çubuk'ta otomobil iki bisikletli çocuğa çarptı. Güvenlik kamerası ortaya çıkan görüntülere göre Suriye uyruklu iki çocuk çarpmanın etkisiyle bisikletleriyle savruldu. İsimlerinin İsmail A. ve Gays A olduğu öğrenilen iki çocuk yaşamını yitirdi.
Öte yandan otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuğun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu çocuklara ne olmuş yani, çok üzücü bir şey bu ya