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Bisikletli iki çocuğun öldüğü kaza kamerada: Otomobil ikisini de savurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 19:56 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 20:04

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki bisikletli çocuğa otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada iki çocuğun çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar görüntülendi.

AnkaraÇubuk​'ta otomobil​ iki bisikletli çocuğa çarptı. Güvenlik kamerası ortaya çıkan görüntülere göre Suriye uyruklu iki çocuk​ çarpmanın etkisiyle bisikletleriyle savruldu. İsimlerinin İsmail A. ve Gays A olduğu öğrenilen iki çocuk yaşamını yitirdi.

Öte yandan otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuğun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bisikletli iki çocuğun öldüğü kaza kamerada: Otomobil ikisini de savurdu - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cemil17 Ekim 2024 20:08

Bu çocuklara ne olmuş yani, çok üzücü bir şey bu ya

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