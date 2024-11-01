'Bitcoin’in Mucidiyim' dedi başını 1,2 milyar dolarlık belaya soktu

01 Kasım 2024 17:50 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:54

Bitcoin’in mucidi olduğunu öne süren Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright, mahkemeye saygısızlık suçlamasıyla karşı karşıya. İngiltere’de Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in ödeme şirketi Block’a karşı açtığı 1.2 milyar dolarlık dava, Wright’ın başını daha da derde soktu.

Wright, Bitcoin’in temelini oluşturan metni "Satoshi Nakamoto" takma adıyla kendisinin yazdığını iddia ediyor. Ancak, Londra’daki Yüksek Mahkeme daha önce Wright’ın bu iddiasını çürüttü. Mayıs ayında verilen yazılı kararda, Wright’ın “kapsamlı bir şekilde ve defalarca yalan söylediği” ve “belgeleri büyük ölçekte sahtelediği” ifade edilmişti. Hakim, Temmuz ayında Wright’ın yalan beyan nedeniyle savcılığa sevk edilmesini ve "Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ederek yeni davalar açmasını" engelleyen bir tedbir kararı alındığını duyurdu.

Ancak Wright, İngiltere’nin önde gelen mahkemelerinden olan Kraliyet Savcılık Servisi’nin uyarılarına rağmen bu karara uymadı. Aralık ayında mahkemede "saygısızlık" suçlamasıyla yargılanacak olan Wright, geçtiğimiz ay Block’un İngiltere’deki yan kuruluşu Square Up Europe Limited’e karşı dava açarak bu tedbir kararını ihlal etmekle suçlanıyor.

Davaya Wright’ın karşısında yer alan Kripto Açık Patent İttifakı (COPA) avukatlarından Jonathan Hough, Wright’ın tedbiri ihlal ettiğini belirtti. Wright ise duruşmaya Singapur’dan video bağlantısı ile katılarak “Mahkemeye saygısızlık ettiğime inanmıyorum” dedi ve davanın “sistemin yaratılmasıyla ilgili olmadığını” vurguladı. Eğer saygısızlık suçlamasından hüküm giyerse davasında değişiklik yapabileceğini de ekledi.

Wright’ın Block’a açtığı dev tazminat davası, mahkemeden gelecek karar doğrultusunda şimdilik askıya alındı.