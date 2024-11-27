Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: O bölgeyi işaret edip uyardı!

27 Kasım 2024 11:08 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:00

Türkiye'nin her bölgesinden peş peşe gelen deprem haberlerinin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür çok önemi uyarılarda bulundu. Malatya Fay Zonu’na dikkat çeken Görür “Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı." uyarısında bulundu.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Malatya’da dün akşam saatlerinde 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bitlis​ de 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremler sonrası NTV'de çok önemli uyarılarda bulundu.

"7 ÜZERİNDE DEPREM​ ÜRETEBİLİR"

Endişe verici olmasının nedenini, fay sisteminin özelliği olarak açıklayan Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi." dedi. Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, "7 üzerinde deprem üretebilir." dedi.

Görür, fayın 2 bin 500 senede bir deprem ürettiğine de işaret edip en son depremi M.Ö. 500'de oluştuğunu dile getirip "Fayın periyodu dolmuş olabiliyor endişesi yaratıyor. Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim." diye konuştu.

Derhal çalışmaların başlaması gerektiğini belirten Görür, bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığına da işaret edip "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor." dedi. "İstanbul'da yapının yüzde 60'ı depreme dirençli değil." diye konuşan Görür, "Türkiye'ye genellemek mümkün." diye konuştu.

KARLIOVA İLE ERZİNCAN ARASINA DİKKAT!

Karlıova ile Erzincan arasının en çok endişe veren yer olduğunun da altını çizen Görür, "Yedisu Fayı 1790'da 7,2 deprem üretti. 250 sene geçti. Deprem tekekkürdür. Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak. Karlıova, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay kesim noktası." diye konuşup deprem beklediklerini dile getirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bölgeye enerji transfer ettiğine de dikkat çeken Görür, durumu "kritik" olarak değerlendirdi. Görür, "Bingöl Karlıova-Göynük arası Karlıova-Erzincan arası deprem ile sınanacak ilk bölgeler arasında." dedi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLAR RİSKLİ

İSKİ yaptıkları barajlar araştırmasından bahseden Görür, "Bu barajların bir kısmı beklenen deprem gerçekleştiği durumunda bazı barajların yıkılması söz konusu." dedi. Çalışmaların devam ettiğini de dile getiren Görür, İSKİ bazı yerlerde altyapı çalışmalarında önlemler aldığını da dile getirdi.

Anadolu'daki 7 barajın riskli olduğunu ifade eden Görür, "Bizim ülkemizde yeterince deprem dirençlilik çalışmalarının yapıldığını, o kentin deprem dirençli hale getirildiğini sanmıyorum. Depreme hazırlık çalışmaları belli zamanda belirli yerlerde bir faaliyet icra ediyor gibi yapılmaz. Kenti oluşturan bütün bileşenleri depreme dayanıklı hale getirilmelidir. Yeterince depreme hazırlık yapılmamaktadır. Bu da son derece yanlıştır. Deprem bütün gündemlerin üzerindedir."