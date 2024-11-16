Bitlis Valiliği duyurdu: Tüm etkinlikler 2 gün süre ile durduruldu

16 Kasım 2024 01:23 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 01:41

Bitlis Valiliği, kentte yapılacak gösteri, toplantı ve yürüyüş gibi eylemlerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Kararın, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

Bitlis​ Valiliği​, il genelinde toplantı​ ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ile etkinlikleri, 2 gün süreyle durdurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili birçok yerde olduğu gibi Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma ve benzeri etkinliklerin düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel kişi ve gurupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişleri, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışları 16-17 Kasım tarihleri arasında yasaklanmıştır" denildi.