Bitlis'te ambulansın da karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir ambulansın da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesi Sanayi Bölgesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen iki aracın çarpıştı. Meydana gelen kazanın hemen ardından, olay yerinden geçmekte olan bir ambulans, çarpışan araçlara çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı. Ancak bu manevra sonucu ambulans kaldırıma çarparak durabildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucunda yaralanan kişiler, hızla olay yerine gelen diğer ambulanslar tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazanın meydana geldiği yol, güvenlik önlemleri nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kısa süreli bir kapanmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı ve trafik normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.